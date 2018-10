Das Team der Stunde

SANKT OSWALD. St. Oswald/Freistadt ist Überraschung der Saison.

Beflügelt vom Meistertitel in der Frauen-Landesliga in der Vorsaison, eilt USV St. Oswald/Freistadt auch eine Etage höher in der OÖ-Liga von Erfolg zu Erfolg. Mit vier Siegen und drei Unentschieden ist der Aufsteiger bisher noch ungeschlagen – am Samstag konnte das Team der Stunde bei Ottensheim (2:2) seine weiße Weste verteidigen.

"Unser Ziel beim Einstieg war der Klassenerhalt, jetzt peilen wir einen Top-Drei-Platz an", verrät Torjägerin Eva Gutenbrunner, die bereits bei 94 Toren in 155 Pflichtspielen für St. Oswald hält.

Ein Baustein des Erfolgslaufs ist auch die sensationelle Heimbilanz, denn: Seit Oktober 2014 ist das Team von Trainer Michael Tucho daheim in Meisterschaftsspielen ungeschlagen. "Wir werden mit enormem Team- und Kampfgeist unserem Leitspruch ,Wir sind ein Team’ in jeder erdenklichen Situation gerecht", lobt Gutenbrunner.

