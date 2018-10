Cousin von "Ex" muss es richten

LINZ. St. Pantaleon/Erla vertraut abermals auf die Dienste einer ehemaligen Blau-Weiß-Legende.

Gradascevic und Hasanovic Bild: Mewa

In der Vorsaison landete der Klub nach dem Aufstieg in der 1. Klasse Nordost unter dem jetzigen Union Katsdorf-Trainer Samir Gradascevic auf Platz neun – jetzt muss es ausgerechnet dessen Cousin Samir Hasanovic richten. Der ehemalige Coach von St. Martin oder Bad Schallerbach soll St. Pantaleon nach einem schwachen Saisonstart wieder auf die Erfolgsspur bringen – er ersetzt Szabolcs Geleta. "Gradascevic hat den Weg geebnet und Hasanovic ein Engagement bei uns schmackhaft gemacht. Samir ist ein erfahrener Trainer und sollte die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur bringen können", sagt St. Pantaleon-Sektionsleiter Martin Hinterreiter. Beim Trainerdebüt des 53-Jährigen gab es gestern ein 1:1 bei Lasberg.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema