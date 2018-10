Bad Leonfelden: Herwig Drechsels Kurzprojekt

BAD LEONFELDEN. Rieds Jahrhundertspieler übernimmt bis zur Winterpause Bad Leonfelden.

Drechsel und Hiesl übernehmen in Bad Leonfelden Bild: mewa

Kommt er, oder kommt er nicht? Das war die Frage, die ganz Bad Leonfelden am vergangenen Wochenende beschäftigt hatte. Die Rede ist von Herwig Drechsel. Die OÖN hatten bereits am Samstag berichtet, dass der 45-Jährige nach dem Rücktritt von Gerhard Meindl vor dem Wechsel zum Landesliga-Ost-Klub steht. Von Klubseite hieß es – angesprochen auf ein mögliches Engagement des Rieder Jahrhundertspielers beim Tabellenvorletzten – von Sportchef Anton Stürzl am Freitag aber nur: "Wir lassen uns bei der Suche nach einem Nachfolger Zeit. Dazu gebe ich keinen Kommentar ab." Selbst Interimstrainer und Funktionärskollege Andreas Jobst sagte noch am Samstag: "Das müssen Sie bitte Herrn Grad fragen." Zur Erklärung: Oedt-Präsident Franz Grad ist gebürtiger Bad Leonfeldner und greift dem Klub schon seit längerer Zeit finanziell unter die Arme. Er ist deshalb auch zum Klub-Präsidenten ernannt worden.

Da wussten die OÖN freilich längst, dass Drechsel in Leonfelden fix einsteigt: "Es ist vorläufig ein Kurzprojekt. Ich muss mir ansehen, ob ich etwas entwickeln kann. Wenn alles passt, könnte auch eine längerfristige Zusammenarbeit daraus werden." Beim 1:4 am Samstag gegen Viktoria Marchtrenk war er schon als Beobachter auf der Tribüne.

Referee leistete Erste Hilfe

Im Westen übernahm Schiedsrichter Stefan Haselbruner bei der Partie zwischen Mondsee und Schwanenstadt (1:1) eine ganz besondere Rolle. Mondsee-Kicker Michael Eberl hatte sich die Schulter ausgekugelt. Haselbrunner, der hauptberuflich als Arzt in Frankenmarkt arbeitet, leistete Erste Hilfe.

