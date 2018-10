Bad Ischls doppelte "Wunderheilung"

BAD ISCHL. Dem Tabellenschlusslicht aus dem Salzkammergut gelang der erste Sieg, Marco Wieser spielt mit gerissenem Kreuz- und Seitenband.

Marco Wieser hielt Bad Ischls Defensive zusammen. Bild: Hörmandinger

Abgerechnet wird zum Schluss: Das ist auch das Motto bei OÖ-Liga-Schlusslicht SV Zebau Bad Ischl. Seit Neo-Trainer Erich Renner das Traineramt im Salzkammergut übernommen hat, geht es Schritt für Schritt aufwärts. Das 1:0 über die Union St. Florian nach einem Treffer von Rudi Durkovic war der erste ganz große Befreiungsschlag.

Dass man in Bad Ischl im Abstiegskampf über die eigenen Schmerzgrenzen geht, beweist ein Spieler ganz besonders. Abwehrchef Marco Wieser war zum Saisonauftakt beim 1:4 gegen Donau Linz mit einem Kreuz- und Seitenbandriss ausgeschieden. Beim Routinier musste man schon das Karriereende befürchten.

"Behandlung ist die Hölle"

Nur acht Wochen später stand er am Samstag erstmals wieder von Beginn an auf dem Feld – und war der beste Mann auf dem Platz. Das Geheimnis des Erfolges: Statt einer Operation zog der 33-jährige Innenverteidiger eine Therapie bei "Wunderheiler" Mohamed Khalifa in Salzburg vor. "Wegen des Seitenbandrisses hätte das Kreuzband sowieso sechs Wochen lang nicht operiert werden können", erzählt Wieser, der Woche für Woche im wahrsten Sinne des Wortes "durch die Hölle" geht. "Eine Behandlung bei Khalifa dauert 80 Minuten. 60 Minuten davon sind die Schmerzen fast unerträglich, die restlichen 20 Minuten sind noch viel schlimmer. Da drückt es dir nur noch die Tränen heraus."

Durch festes Auflegen der Fingerkuppen wird das Knie stabilisiert und der Heilungsprozess ohne Operation vorangetrieben. Wieser: "Im Spiel kann ich das völlig ausblenden. Auch von ärztlicher Seite habe ich die Spielerlaubnis." Der Abstiegskampf erfordert eben Opfer. Wieser: "Alle wissen, worum es geht. Wir ziehen uns sicher selbst aus dem Abstiegssumpf."

