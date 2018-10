Bad Ischl im Derby-Höhenflug

GMUNDEN. Das 2:0 über Gmunden war der dritte Sieg im vierten Spiel.

Zwei Tore: Patrick Mayer Bild: Hörmandinger

Ausgelassen war der Jubel beim 2:0 des SV Bad Ischl im Salzkammergut-Derby gegen Gmunden. Patrick Mayer schoss die Bad Ischler mit zwei Toren aus den Abstiegsrängen.

Seit Erich Renner das Traineramt in Bad Ischl übernommen hat, läuft es wie am Schnürchen. Nach neun Spielen mit nur einem Punkt gelangen zuletzt in vier Spielen gleich drei Siege. Ein wichtiger Punkt für das Hoch ist die Rückkehr von Abwehrchef Marco Wieser. Nach Debakeln zu Saisonbeginn blieb man jetzt sogar zwei Mal in Serie ohne Gegentreffer. Der größte Anteil gehört aber freilich dem Trainer. Präsident Josef Zeppetzauer: "Er ist perfekt für unseren Verein, in dem viele Spieler schon seit vielen Jahren spielen. Er ist unvoreingenommen gekommen, bei ihm muss sich jeder Spieler neu beweisen, egal wie lange er schon da ist. Er ist ein absoluter Fachmann und hat auch das notwendige Gespür."

