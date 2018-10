Aus dem Kremstal ins Camp Nou

KIRCHDORF. "Grps": Sogar Barcelona-Tormann Cillessen trägt die innovativen Fußballstollen aus OÖ.

Barca-Goalie Jasper Cillessen Bild: APA

Aus Oberösterreich in die Champions League: Im August 2017 brachten mit David Krusch (seit Sommer bei Landesligist Vorchdorf) und Manuel Kössl (bis Sommer bei Micheldorf aktiv) zwei Unterhauskicker innovative Fußballstollen auf den Markt. Ein Jahr später wurde das Produkt namens "GRPS" (Anm.: Wortspiel, das sich von Grips und Grip ableitet) zu einem echten Volltreffer.

Mittlerweile vertrauen nicht nur zahlreiche Kicker aus dem oberösterreichischen Unterhaus auf den besonderen Halt – die Ausrüstung machte sogar den Weg bis ins Camp Nou nach Barcelona: Jasper Cillessen, Tormann der niederländischen Nationalmannschaft und Keeper vom FC Barcelona, schwört seit zwei Monaten auf die spezielle Entwicklung aus dem Kremstal, die bereits bei 15 verschiedenen Händlern in Österreich und Deutschland sowie über Amazon prime erhältlich ist. "Als begeisterte Amateur-Fußballer freuen wir uns ganz besonders, dass eine oberösterreichische Entwicklung bereits nach so kurzer Zeit den Sprung in die Champions League geschafft hat", sagt Krusch.

Glücklich mit dem Produkt sind auch Mattersburgs Daniel Kerschbaumer, Rieds Thomas Reifeltshammer oder eben Cillessen. "Ich mag die Stollen so, dass ich gleich weitere angefordert habe", sagt der 29-jährige Schlussmann der Katalanen. Mitterweile hat er 22 Packungen bestellt...

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema