Auch nach Reform: Kaum Interesse an neuer 2. Liga

WIEN. Nur sieben der 48 Drittligisten waren in Wien, um sich über Aufstieg zu informieren.

Florian Madlmayr (WSC/Hertha, links) und Stadl-Pauras David Poljanec trennten sich 2:2. Bild: Hörmandinger

Mit der Reformierung von Österreichs 2. Fußball-Liga im vergangenen Sommer wollten der ÖFB und die Bundesliga die zweithöchste Spielklasse auch für Amateur- und Halbprofi-Teams schmackhafter machen. Von einer "Drehscheibe zwischen Amateur- und Profi-Fußball" war die Rede. Nimmt man die Beteiligung beim ersten Lizenz-Workshop am vergangenen Donnerstag in Wien als Anlass, ist vom Interesse an einem möglichen Aufstieg der Teams aus den Regionalligen aber kaum etwas zu spüren. Laut OÖN-Informationen haben sich lediglich sieben der insgesamt 48 Drittligisten aus den drei Spielklassen (Mitte, West und Ost) über die Lizenzierung für die 2. Liga informiert. So wenige Teilnehmer waren beim ersten Lizenz-Workshop in den vergangenen Jahren noch nie. Was auffällt: Die meisten Bewerber kommen wie schon in den vergangenen Jahren aus der Regionalliga Mitte. Mit Spitzenreiter GAK, dem Zweiten Gleisdorf, OÖ-Klub Stadl-Paura und dem Siebenten Weiz waren gleich vier Vertreter dabei. Im Osten scheint lediglich Leader Ebreichsdorf an einem Aufstieg interessiert zu sein, im Westen sind es mit Dornbirn und Anif auch nur zwei Vereine.

Amateurteams der Bundesligisten waren am Donnerstag keine dabei – das heißt aber nicht, dass keiner an einen Sprung in die höhere Liga denkt. Sie würden erst bei der Lizenzierung ihrer Profi-Teams im März mitlaufen. Noch wäre in der 2. Liga für ein drittes, zusätzliches Amateurteam automatisch Platz.

Eigenständige Klubs müssen bis Mitte November eine geprüfte Wirtschaftsbilanz bei der Bundesliga abgeben. Das ist der erste Schritt, wenn man ernsthaft überlegt, um die Zulassung für die zweithöchste Spielklasse anzusuchen.

Stadl-Paura wartet noch ab

Und selbst dieser sei gut überlegt, denn: Allein diese Bilanz kostet bis zu 4000 Euro. Weshalb Johann Stöttinger, Sportchef von Oberösterreichs aktuell einzigem Aufstiegs-Interessenten Stadl-Paura, sagt: "Wir müssten punktemäßig ganz eng dabei sein, um uns zu bewerben." Es könnte bereits ein vorzeitiges Nein im Herbst geben: Denn nach dem 2:2 im Oberösterreich-Derby gegen WSC/Hertha ist die Waldl-Elf bereits neun Punkte hinter Tabellenführer GAK.

Diese Vereine schielen Richtung Liga Zwei

Regionalliga Mitte

1. GAK (32 Punkte)

2. FC Gleisdorf (25)

4. ATSV Stadl-Paura (23)

7. SV Weiz (20)

Regionalliga Ost

1. ASK Ebreichsdorf (29)

Regionalliga West

1. FC Dornbirn (38)

3. USK Anif (31)

