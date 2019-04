90-Spiele-Sperre für Ervin Ramakic

LINZ. Nach nächster verbaler Entgleisung.

Ervin Ramakic Bild: Hörmandinger

Nächster Skandal um Ex-Blau-Weiß-Legende Ervin Ramakic: Bereits zum Rückrundenauftakt hatte der 46-Jährige vom OÖ-Fußballverband eine 30-Spiele-Sperre ausgefasst, weil er beim Spiel seines Klubs Steyrermühl in der 1. Klasse Süd gegen Rüstorf den Schiedsrichter beleidigt hatte.

Wer geglaubt hatte, dass Ramakic durch die lange Sperre geläutert sei, wurde in der Vorwoche eines Besseren belehrt: Da leistete sich der ehemalige Stürmer von Gmunden, Vorchdorf, Vöcklabruck, Schwanenstadt, Stadl-Paura, Micheldorf und Blau-Weiß Linz die nächste verbale Entgleisung. Beim Spiel von Steyrermühl in Regau verfolgte der Bosnier die Partie zwar nur als Zuseher von der Tribüne aus – das hielt ihn aber nicht davon ab, in der Halbzeitpause auf das Feld zu stürmen und das Schiedsrichterteam zu bedrohen. Sogar die Polizei wurde alarmiert. Seine 30-Spiele-Sperre wurde auf 90 Partien erhöht.

Steyrermühl-Obmann Goran Popravak sagte dazu nur: "Ramakic war als Privatperson beim Spiel. Was er zum Schiedsrichter gesagt hat, weiß ich nicht. Er ist grundsätzlich ein super Typ, ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen."

