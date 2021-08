Es sind diese Geschichten, die den Fußball so besonders machen: Am 12. Juni – mitten in der Vorbereitung – hatte Pettenbachs Vinicius Galvao Leal kurz nach einem Testspiel einen Schlaganfall erlitten – 69 Tage später gab der 32-Jährige am Freitag beim 5:0-Erfolg der Almtaler in der Landesliga West sein emotionales Comeback. In der 80. Spielminute wurde der Offensivspieler bei Standing Ovations eingewechselt.