56 Volltreffer: Torlawine in den Landesligen

"Tor! Tor! Tor! I werd narrisch" – das dachten sich am vergangenen Wochenende wohl auch die Fußballfans in den beiden Landesligen. In den insgesamt 14 Spielen im Osten und Westen schlug der Ball 56 Mal zwischen den Pfosten ein. Gleich neun Spieler trafen doppelt, mit Andorfs Sebastian Witzeneder jubelte ein Kicker sogar über drei Treffer in einem Spiel.

Tore fast im Minutentakt bekamen die Fans am Samstag am Linzer Westbahnplatz serviert. St. Magdalena kam gegen die Blau-Weiß Linz Amateure ordentlich unter die Räder (8:0). "Bis auf wenige Ausnahmen kann man bei unserem Auftritt durchaus von Arbeitsverweigerung sprechen", fasst St. Magdalenas Sportchef Gerold Sturm die schlechte Leistung seiner Kicker zusammen.

Sogar noch ein Tor mehr gab es bei Schwertberg gegen Traun zu bestaunen. Die Lindtner-Elf nahm den Schwung vom Derby-Sieg gegen Naarn mit und ließ Traun keine Chance (6:3).

Siegreiches Trainer-Debüt

Im Mühlviertel schwingt ein neuer Trainer das Zepter: Ex-Profi Stefan Hartl übernahm Bad Leonfelden, siegte bei seinem Debüt gestern 3:0 gegen Neuzeug. Weiterer prominenter Neuzugang im Betreuerstab des Landesligisten: Andreas Gahleitner soll sich in Zukunft um Spielerentwicklung und junge Talente kümmern. Zu Premieren kam es in der West: Schwanenstadt feierte in der zehnten Runde gegen Peuerbach (3:2) den ersten Saisosieg und Bad Wimsbach (0:2 in Schalchen) musste den Platz im Herbst erstmals als Verlierer verlassen.