5:3 - Diamant Linz nahm im zweiten Derby Revanche

Die Hausherren waren vor 1300 Zusehern in der SHS Kleinmünchen durch einen Freistoß von Kenan Ramic zwar in Führung (12.) gegangen, mit einem Doppelschlag drehten die Gäste aber die Partie: Zunächst hatte Adis Muhamedagic (15.) mit einem Abschluss genau unter die Latte den Ausgleich erzielt, Sekunden später nutzte Neuzugang Davor Arnautovic (16.) eine Unachtsamkeit in der Heimdefensive zur Führung.

Denys Sandetskyi (29.) und Arnautovic (30., 32..) legten in der zweiten Hälfte die weiteren Treffer nach, ein Doppelpack von Ljuti-Kicker Adnan Hodzic im Finish (37., 39.) kam zu spät.

Für den FC Ljuti Krajisnici bedeutete die Derby-Niederlage auch das Ende einer tollen Serie: Im 15. Saisonspiel musste das Ramic-Team die erste Niederlage einstecken. Auch die Tabellenführung ging aufgrund des höher gewonnenen direkten Duells nach dem Derby an Stadtrivale Diamant. Beide Linzer Teams liegen aktuell mit 38 Punkten gleichauf an der Spitze.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Raphael Watzinger Redakteur Sport Raphael Watzinger