51 Stunden nach Coup spielt Ischl schon wieder

BAD ISCHL. Am Mittwoch feierte Bad Ischl in der Fußball-OÖ-Liga einen 2:1-Sensationssieg gegen Tabellenführer Oedt – heute, lediglich 51 Stunde später, muss das Renner-Team bei St. Florian schon wieder ran.

Kann Bad Ischl wieder jubeln? (Hörm) Bild:

"Wir hätten lieber am Samstag gespielt. St. Florian wollte aber am Freitag spielen, somit hatten wir laut der Bestimmungen keine andere Wahl", sagt Bad Ischls Sportchef Johann Roitmayer. Der nicht nur die kurze Ruhephase beklagt: Svarovsky ist gesperrt, Ambrosch, Botic, Duvnjak und Celebic angeschlagen. "Aber nach dem Sieg gegen Oedt haben wir eine breite Brust." Eine intensive Woche hat auch Edelweiß Linz vor sich: Nach der englischen Runde geht es heute daheim gegen St. Martin/M., am Dienstag wartet im Baunti Landescup Landesligist Sattledt.

Dann könnte auch eine Zukunft über den Verbleib von Trainer Andreas Gahleitner fallen, der mit Regionalligist WSC/Hertha in Verbindung gebracht wird. "Für mich stehen bei Edelweiß jetzt ganz heiße Spiele an, auf die ich voll fokussiert bin", sagt Gahleitner. Auch mit Rieds Co-Trainer Miron Muslic, Ex-Vorwärts-Coach Gerald Scheiblehner und Max Babler führten die Welser, die heute im Derby daheim auf Gurten treffen, bereits Gespräche. (rawa)

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema