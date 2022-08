"Tor! Tor! Tor! I werd narrisch" – das dachten sich am vergangenen Wochenende auch die Fans der Fußball-OÖ-Liga. Der zweite Spieltag der aktuellen Saison 2022/2023geht in die Geschichtsbücher ein: In den acht Partien fielen 48 Volltreffer. Das ergibt im Schnitt genau sechs Treffer pro Partie.