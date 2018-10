47 Nachwuchsmeister wurden gefeiert

LINZ. Am "Tag des Fußballs" hob der OÖFV die Titelträger aus dem Nachwuchs hervor.

SPG St.Willibald/Natternbach ist einer der Champions. Bild: Fotomeisterei

Am vergangenen Donnerstag waren die Kleinsten auf der großen Bühne: Alle 47 Nachwuchsmeister wurden in der PlusCity am "Tag des Fußballs" vom Oö. Fußballverband geehrt. Unter den Gratulanten: ÖFB-Präsident Leo Windtner sowie OÖFV-Präsident Gerhard Götschhofer.

Gleich drei Titel fuhr Blau-Weiß Linz ein – neben Zweitliga-Rivale Ried die meisten in dieser Saison. "Bei uns läuft es super. Wir haben für den Nachwuchs ein eigenes Trainingskonzept erstellt, das greift langsam", freut sich Blau-Weiß-Linz-Nachwuchsleiter Christian Hölzl.

Ein Erfolgsgeheimnis? Bis zur U14 spielt der Stahlstadtklub mit dem um jeweils ein Jahr jüngeren Jahrgang. Die gute blau-weiße Nachwuchsarbeit ist auch Bayern München aufgefallen. "Bei einem Turnier in Deutschland haben wir nur 0:1 gegen Bayern verloren, danach hat uns der Bayern-Coach sehr gelobt." Kurios: Während Zweitligist Blau-Weiß drei Mal Champion im Nachwuchsbereich wurde, gelang Bundesligist LASK kein einziger Titel.

Fußballkompetenz gab es schon vor der Ehrung – bei einer Expertenrunde mit ÖFB-Frauenteamchef Thalhammer, Ried-Trainer Weissenböck und Vorwärts-Coach Scheiblehner. Außerdem durften sich die jungen Meisterkicker über Autogramme von Tetteh (LASK), Grgic (Ried), Janeczek (BW Linz) und Gabriel (Vorwärts Steyr) freuen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema