Unbeeindruckt von der Corona-Pause marschiert der SV Windischgarsten auch in der neuen Saison weiter. Am Samstag feierte die Mannschaft von Trainer Peter Winkler im "OÖN-Spiel der Woche" einen 4:2-Sieg gegen Spital am Pyhrn und hält bereits bei 15 Liga-Siegen am Stück. "So eine Serie kannst du nicht planen. Man merkt, dass viele der Burschen schon seit dem Nachwuchs gemeinsam spielen", sagt Windischgarstens Sportlicher Leiter Karl Reisenbichler.

Eine Rivalität besteht bei den benachbarten Vereinen dabei nur auf dem Platz. Abseits des Rasens gehen die beiden Klubs in der 1. Klasse Ost neuerdings auch mit drei Nachwuchsteams im Gleichschritt. Auch beim Austragungsort des nach der Zwangspause lange herbeigesehnten Derbys zogen die beiden Vereine an einem Strang. Weil das Corona-Virus dem letzten planmäßigen Derby in Windischgarsten einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, entschieden die Sektionsleiter beider Vereine in dieser Saison kurzerhand das Heimrecht zu tauschen. "Wir haben die Spiele getauscht damit wir auch bei uns ein Geschäft machen", sagt Heinz Stangl, Obmann vom SV Windischgarsten. Sein Amtskollege aus Spital am Pyhrn, Günther Gösweiner, sieht es ähnlich. "Wir helfen uns gegenseitig. Wer weiß, ob wir diese Saison planmäßig beenden können."

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Windischgarsten Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.

Artikel von Michael Buchmayr m.buchmayr@nachrichten.at