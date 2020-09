41 Volltreffer: Tor-Rekord in der OÖ-Liga

"Tor! Tor! Tor! I werd narrisch" – das dachten sich am vergangenen Wochenende auch die Fans der Fußball-OÖ-Liga. Der vierte Spieltag der aktuellen Saison 2020/2021geht in die Geschichtsbücher ein: In den acht Partien fielen 41 Volltreffer. Das ergibt im Schnitt mehr als fünf Tore (Anm.: 5,13) pro Partie. Was einen neuen Tor-Rekord in der höchsten Liga des Bundeslandes bedeutet.

Lediglich einmal wurden an einem OÖ-Liga-Spieltag prozentuell mehr Treffer erzielt: In der achten Runde der Spielzeit 2012/2013 hatten die Besucher der sieben Begegnungen 38 Mal den Torschrei auf den Lippen – was einen Torschnitt von 5,43 Treffern pro Partie ergibt. Damals bestand die OÖ-Liga aus lediglich 14 Vereinen.

Ein Lebenszeichen gab die SPG Friedburg/Pöndorf beim Zehn-Tore-Spektakel gegen Bad Ischl: Nach der deutlichen 0:5-Niederlage in St. Martin konnte mit dem 7:3 gegen das Team aus dem Salzkammergut der erste Saisonsieg eingefahren werden. Jonas Reitter traf gleich drei Mal. "Das war die richtige Reaktion", freute sich Trainer Robert Pessentheiner. Ebenfalls ein Hattrick gelang Oedts Nenad Vidackovic beim 4:2 daheim gegen Mondsee.

Den ersten Dreier fuhr auch ASK St. Valentin mit dem 4:1 in Perg ein. Eine noch makellose Bilanz hat die SPG Wallern/St. Marienkirchen: Der 4:1-Heimsieg gegen Edelweiss Linz war der vierte volle Erfolg im vierten Spiel. "Vier Siege sind ein Traumstart", sagt Trainer Rainer Neuhofer. Torjäger Yusuf Efendioglu schnürte einen Doppelpack – wie auch sieben weitere Spieler am vergangenen Rekordspieltag.

Artikel von Raphael Watzinger Redakteur Sport r.watzinger@nachrichten.at