4:1 – Vöcklamarkt mit Blitzstart

LINZ. Einen Blitzstart legte Vöcklamarkt in der Fußball-Regionalliga beim 4:1 gegen die Sturm-Graz-Amateure hin: Nach zwei Minuten traf Alexander Fröschl bei seinem Startelf-Comeback zur frühen Führung.

Yannick Johnson erhöhte neun Minuten später schon auf 2:0.

ATSV Stadl-Paura kassierte mit dem 0:2 in Allerheiligen die vierte Pflichtspielniederlage in Serie, die dritte in Folge in der Liga. Die Partie hatte mit 20-minütiger Verspätung begonnen, weil Stadl-Paura bei der Anreise im Stau feststeckte. Und auch auf dem Spielfeld kam die Mannschaft von Trainer Markus Waldl dann oft zu spät.

Donau bleibt an der Spitze

In der OÖ-Liga baute Donau Linz mit einem 1:0 gegen Gmunden die Tabellenführung aus. Dabei bewies Trainer Harald Gschnaidtner mit der Einwechslung des Siegtorschützen Nenad Vidackovic (74.) ein Goldhändchen.

Nicht so erfolgreich läuft es beim SC Marchtrenk: Erst im Sommer hatte Igor Pavlovic den Landesliga-West-Aufsteiger von Meistertrainer Adam Kensy übernommen. Neun Runden später ging dessen Ära beim aktuellen Tabellendreizehnten schon wieder zu Ende. Beim heutigen Heimspiel gegen die Jungen Wikinger sitzt Sportchef Kurt Peterstorfer interimistisch auf der Trainerbank.

