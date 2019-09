Er machte es schon einmal: Samir Hasanovic ist im Mühlviertel aktuell wieder in aller Munde. In der Saison 2011/12 schaffte der mittlerweile 54-Jährige mit dem SV Freistadt sogar den Sprung in die höchste Liga des Bundeslandes. Eine Erfolgs-Story, die zurzeit zwar noch in weiter Ferne liegt – Hasanovic könnte in der Bezirkshauptstadt allerdings zum Aufstiegs-Wiederholungstäter werden.

Im Sommer kehrte der Ex-Blau-Weiß-Kicker zu Freistadt zurück und führt nach dem 4:0 im "OÖN-Spiel der Woche" gegen Putzleinsdorf mit fünf Siegen in fünf Spielen weiter makellos die Tabelle der Bezirksliga Nord an.

Schon vor der Pause waren mit der 2:0-Heimführung am Samstag die Rollen klar verteilt. Roman Lanzers-torfer (29.) und ein Eigentor von Ralph Gumpenberger brachten den Tabellenführer vor 550 Zuschauern auf die Siegerstraße.

Mit Vollgas Richtung Meistertitel

"Wir müssen auf dem Boden bleiben und ruhig unsere Arbeit machen. Es kann schnell auch wieder in die andere Richtung gehen", stapelt der Ex-Profi, der allerdings ganz klar den Meistertitel als Ziel vorgibt, tief. Seine Schützlinge Michael Hackl (55.) und Julian Strada (74.) stellten den 4:0-Endstand her. Neidlos anerkennen musste das deutliche Ergebnis auch der Gegner aus Putzleinsdorf. "Wir haben eigentlich stark begonnen und hatten auch die erste Chance im Spiel. Nach rund 20 Minuten ist Freistadt dann aber immer stärker geworden und hat die Chancen eiskalt ausgenutzt. Der Sieg ist sicher verdient, fällt aber das eine oder andere Tor zu hoch aus", sagt Union-Vorstand Alexander Mager.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Freistadt Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.