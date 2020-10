354-Spiele-Mann aus Katsdorf macht im Sommer Schluss

354 Pflichtspiele, 232 Tore und exakt 29.099 gespielte Minuten: diese eindrucksvolle Bilanz von Union-Katsdorf-Spieler Benjamin Tautscher versetzt nicht nur Fußball-Unterhaus-Kenner ins Staunen. Der 31-Jährige, der im nächsten Jahr seine Fußballschuhe an den Nagel hängen wird, bringt seine Gegner mittlerweile seit mehr als 15 Jahren auf dem Spielfeld ordentlich ins Schwitzen.

Im Sommer soll nun endgültig damit Schluss sein. "Ich dachte eigentlich schon in der vergangenen Saison an das Aufhören. Mit einem Saisonabbruch wollte ich es dann aber nicht enden lassen", sagt der momentane Führende in der Landesliga Ost-Torschützenliste. Mit Erfolg! Die Mühlviertler mischen nach dem 1:0-Heimsieg gegen St. Magdalena weiter im Aufstiegsrennen mit. Ganz abgeschrieben wird der Stürmer, der in Freistadt Haus gebaut hat, bei den Verantwortlichen allerdings noch nicht. "Ich hoffe stark, dass er seine Entscheidung überdenkt. Er steckt mit seinem Ehrgeiz vor allem unsere jungen Spieler an", sagt Union-Katsdorf-Funktionär Thomas Plank.

Hasanovic bei Blau-Weiß

Einen kleinen Dämpfer hingegen gab es für den Ligakonkurrenten aus Dietach. Kurios: Beim 0:1 gegen Neuzeug wurde ein direktes Eckball-Tor zu der spielentscheidenden Szene. Angespannt ist die Situation auch bei den Blau-Weiß Linz Amateuren. Nach mehreren Personalrochaden – Samir Hasanovic löste in der Vorwoche etwa Robert Bartosiewicz als Cheftrainer ab – kämpfen die Linzer auch mit dem Coronavirus. Dabei musste am Wochenende nicht nur das Spiel der Amateure gegen Viktoria Marchtrenk abgesagt werden. Gleich fünf weitere Landesliga-Partien fielen Corona-bedingt aus.

Artikel von Michael Buchmayr m.buchmayr@nachrichten.at