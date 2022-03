25 Tore: Wer kann dieses Duo stoppen?

"Wenn ich damals eine Chance bekommen hätte, dann hätte ich sie ganz bestimmt genutzt", sagt Resul Omerovic. Seit 2020 geht der 28-Jährige, der im Nachwuchsfußball unter anderem bei Serienmeister Red Bull Salzburg ausgebildet wurde, in der Landesliga West für Ostermiething auf Torjagd.

Mit Erfolg: Beim 3:0 gegen Sattledt traf der Angreifer zwei Mal, erzielte seine Saisontore 13 und 14. Beim Klub aus dem Bezirk Braunau bringt er im Doppelpass mit seinem 31-jährigen Teamkollegen Elvis Ozegovic (11 Tore) die Gegner Woche für Woche zur Verzweiflung. Die eindrucksvolle Bilanz der beiden Offensivakteure: Mehr als die Hälfte (25) der insgesamt 40 erzielten Treffer gehen auf das Torkonto des Duos. Ozegovic konnte gegen Sattledt lediglich durch Krankheit gestoppt werden.

Profi-Luft geschnuppert

Beinahe wäre Omerovic der Sprung in die Fußball-Bundesliga gelungen. "Ich war aus sportlicher Sicht leider oft zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort", spricht der Stürmer seine Station beim SV Grödig unter Trainer Peter Schöttel an.

Worüber sich sein aktueller Trainer Robert Berg nun vermutlich freuen wird, der nur lobende Worte für seine Torgaranten übrig hat. "Beide Spieler sind auf ihre ganz eigene Art enorm wichtig für unser Team. Ich kann mich als Trainer nur glücklich schätzen."