23-Spiele-Sperre nach Prügel-Eklat im Unterhaus

Insgesamt fünf Kicker mussten sich verantworten. Ein Trio der Hausherren fasste Sperren in der Höhe von 12, 14 und 23 Spielen aus, zwei Kicker der Gäste wurden zu je vier Spielen (plus vier weitere Spiele bedingt) verurteilt. Zudem leitete der OÖFV den Akt an die Staatsanwaltschaft weiter. Bereits vor der Verbandsstrafe hat St. Martin reagiert: Der Unterhausklub hat das Spieler-Trio suspendiert.

Sanktionen gibt es auch für den Spielabbruch der Unterhauspartie zwischen dem 1b-Team von Landesligist Schalchen und St. Pantaleon (2. Klasse Süd-West) vor wenigen Wochen. Da die Gäste abgetreten waren, wurde die Partie mit 4:1 (Stand zum Zeitpunkt des Abbruchs) für die Hausherren gewertet. Ein St. Pantaleon-Kicker wurde für drei Spiele gesperrt (plus acht Spiele bedingt). Jener Linienrichter von Schalchen, der den betroffenen Kicker mit der Fahne geschlagen hatte, wurde aus allen Funktionen des Schiedsrichterwesens ausgeschlossen.

Rote Karte zurückgenommen

Zu einem Präzedenzfall kam es im OÖ-Unterhaus: Almir Barucic, Schiedsrichter der jüngsten Landesliga-Ost-Partie zwischen SC Marchtrenk und Putzleinsdorf, gab nach dem Schlusspfiff zu, mit Patrick Hamader einen SC-Kicker aufgrund einer Fehlwahrnehmung irrtümlich ausgeschlossen zu haben. Die Rote Karte wurde nun zurückgenommen, die Sperre aufgehoben.

