Union Wesenufer: Mit der letzten Kraft zum verdienten Meistertitel

Am Ende musste man in Wesenufer noch einmal zittern. Mit einem 1:1 gegen Enzenkirchen und einem Punkt Vorsprung auf den Rivalen Eggerding rettete man den Meistertitel über die Ziellinie. Das goldene Tor zum zwischenzeitlichen 1:0 erzielte Petr Le. Ein Schlüssel zum Erfolg war das überaus starke Frühjahr, in dem der Meister 29 Punkte aus zwölf Spielen holte. Auch das Torverhältnis von 33:8 spricht für die mannschaftliche Geschlossenheit.