USV Neuhofen: Drei tragende Säulen für den großen Erfolg

Ausgerechnet im Derby gegen Hohenzell fixierte Neuhofen den Titelgewinn in der Bezirksliga Süd.

Das zweite Jahr ist für einen Aufsteiger das schwierigste, heißt es in Fußball-Fachkreisen gerne. Das genaue Gegenteil hat aber der USV Neuhofen in der abgelaufenen Saison bewiesen und das „schwierige“ Jahr im wahrsten Sinne des Wortes mit Bravour „gemeistert“: Mit der Union Gunskirchen lieferten sich die Neuhofner Kicker ein Kopf-an-Kopf-Rennen um den Titel in der Bezirksliga Süd.