UFC Eferding: „Elf Siege in Serie, das schaffen nicht viele Teams“

Nach einer überragenden Herbstsaison mit 36 von 39 möglichen Punkten legte der UFC Eferding in der Bezirksliga Nord den Grundstein für den Meistertitel und den Aufstieg in die Landesliga. „Elf Siege in Serie, das bekommen nicht viele Mannschaften zusammen, unsere Konstanz war die Basis für den Aufstieg in der heurigen Saison“, sagt Trainer Christoph Hiesl, der im vergangenen Jahr mit der Mannschaft um zwei Punkte den Meistertitel nur knapp verfehlt hatte.