Geretsberger Kicker bewiesen den längsten Atem

Zusammenhalt, Einsatz, Wille, Moral: Jene Tugenden, die Kicker ein (Fußballer-)Leben lang begleiten und oftmals schon als oberflächliche Floskeln abgetan werden, waren für Franz Neuhauser der Schlüssel zum Erfolg. Der Trainer der Union Geretsberg feierte mit seinem Team in der abgelaufenen Saison den Meistertitel in der 2. Klasse Südwest, den insgesamt fünften in der Geretsberger Vereinsgeschichte.