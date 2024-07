Erfolgreicher Weg des SV Eberschwang geht in der Bezirksliga weiter

Steinig war der Weg des SV Eberschwang. Noch vor zwei Jahren stand der Verein am Abgrund der 1. Klasse Mittewest. Erst am letzten Spieltag der Saison 2021/22 fixierte man den Klassenerhalt.Und dann kam Günter Fischer. Nach einem „Übergangsjahr“ mit dem neuen Coach und Platz vier in der 1. Südwest wurden die Eberschwanger wieder der 1. Mittewest zugeteilt. Was folgte, war eine sportlich enorm erfolgreiche Saison, die in einer Meisterfeier gipfelte. Diese begann quasi auf der Couch.