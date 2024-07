Meister Union Diersbach: „Wir sind alle richtig stolz auf diese Saison“

Nach einem 6:3-Auswärtserfolg bei der SPG ATSV Schärding/SK 1b am letzten Spieltag kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Die Union Diersbach durfte mit einem Punkt Vorsprung auf die Union St. Roman den Meistertitel in der 1. Klasse Nordwest feiern.„Das letzte Spiel in Schärding war eine taktische Meisterleistung des Trainers und natürlich der Mannschaft.