"Wir sind viele Nationen, aber eine Mannschaft"

Mit ein bisschen Glück, also ohne Verletzungspech, ist der Wiederaufstieg möglich – das war dem sportlichen Leiter der Askö Neue Heimat, Emin Agovic, schon früh klar. Trotzdem hat es fast bis zum Schluss gedauert, den Titel in der 2. Klasse Mitte zu fixieren. Hauptrivale war St. Martin, der Sieg gegen Donau Linz 1b im vorletzten Spiel machte schließlich den Sack zu. Kein Wunder, dass der Titel ausgiebig gefeiert wurde und sich in der Neuen Heimat Jung und Alt in den Armen lagen.