„Wir haben die Meistertrikots schon parat gehabt“

Jubel – mit dem Meistertitel wurde der Aufstieg in die 1. Klasse Mitte fixiert. 1. Reihe (2. v. l.): Spielertrainer Davor Klepic

„Dass wir uns nicht selbst schlagen“, so die Antwort von Trainer Davor Klepic (36) auf die Frage nach der größten Herausforderung der Saison. 18 Siege, drei Niederlagen, ein Unentschieden – diese satte Bilanz kann sich sehen lassen. Bereits in der Vorsaison belegte die 1b-Mannschaft des ASK St. Valentin den vierten Tabellenrang – „diese Saison war das Ziel ganz klar: Aufstieg“.