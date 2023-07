Wenn die Reserve die Meisterschaft gewinnt

Erstmals in der oberösterreichischen Fußballgeschichte gab es in der vergangenen Saison eine eigene Liga für 1b-Teams. Der erste Verein, der sich den Titel holte, war die Union Pettenbach. Und er wird auch der einzige bleiben, denn der Oberösterreichische Fußballverband hat entschieden, diese Liga in der kommenden Saison nicht mehr stattfinden zu lassen.