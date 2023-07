Wenn das 1B-Team nicht bloß zweite Geige spielt

Ein Ausrufzeichen setzte in der abgelaufenen Fußballsaison die 1B-Mannschaft der Spielgemeinschaft Algenmax Pregarten. Das von Alexander Buchberger trainierte Team überzeugte trotz seiner Jugend mit einem abgeklärten Fußball und holte sich in souveräner Manier den Meistertitel in der 2. Klasse Nord Mitte. Damit bewies die Spielgemeinschaft aus dem Aisttal auch, dass ihre 1B-Kicker weit mehr sind als eine „Reserve“.