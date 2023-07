SV Lambrechten stellt alle Zeichen auf Angriff

Beste Mannschaft im Herbst, beste Mannschaft im Frühjahr, Platz eins in der Heim- und Auswärtstabelle: Egal, welche Statistik man in der vergangenen Spielzeit der 1. Klasse Nordwest heranzieht, an der Spitze steht der SV Lambrechten. Mit 20 Siegen, fünf Unentschieden und nur einer Niederlage feierte die Mannschaft von Erfolgstrainer Rudolf Parzermair erstmals in der Vereinsgeschichte den Meistertitel in der 1. Klasse. Nach dem Abstieg 2019 kehrt man wieder in die Bezirksliga West zurück.