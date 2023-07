Schwanenstadts Rückkehr in die Landesliga

Die Meistermannschaft nach dem entscheidenden Sieg am 3. Juni

Der 3. Juni 2023 geht in die Vereinsgeschichte des SC Schwanenstadt 08 ein. Der SC Schwanenstadt 08 gewann an diesem Tag vor eigenem Publikum 2:1 gegen den FC Attnang und wurde (eine Runde vor Meisterschaftsende) Meister. Die Schwanenstädter waren erst im Jahr zuvor aus der Landesliga West abgestiegen. Jetzt kehren sie im Rekordtempo in ihre angestammte Liga zurück.