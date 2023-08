Raab feierte Meistertitel vor dem Handy-Bildschirm

Gespannt blickten die Raaber Kicker auf ihre Smartphones. In der drittletzten Runde war die Union Schardenberg – der direkte Konkurrent der Raaber um den Meistertitel – am Pfingstmontag zu Gast in Hartkirchen. Die Raaber hatten ihr Spiel gegen Suben bereits am Samstag zuvor erfolgreich bestritten. Das bedeutete, dass man im Falle einer Schardenberger Niederlage Platz eins bereits vorzeitig in der Tasche gehabt hätte.