Oberwangs Erfolgsrezept ist die Kameradschaft

Denkbar knapp verlief das Rennen um den Meistertitel in der 2. Klasse Süd. Am Ende lag ein einziger Punkt zwischen dem frischgebackenen Champion Union Oberwang und dem SC Vöcklabruck. Ausschlaggebend war der 3:1-Sieg, den die Oberwanger am 29. Mai in der drittletzten Runde im direkten Duell einfahren konnten und mit dem sie sich das nötige Selbstvertrauen für die abschließenden beiden Runden holten, in denen Aurach mit 4:0 und Neukirchen/Altmünster mit 5:0 vom Platz gefegt wurden.