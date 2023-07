Neuhofen hat das Unmögliche möglich gemacht

Für Neuhofen an der Krems war der Abstieg in die 1. Klasse eine Riesenenttäuschung. „Wir hatten irrsinniges Pech, viele Langzeitverletzte, die wir nicht kompensieren konnten“, sagt Sektionsleiter Thomas Berhuber im OÖN-Gespräch. Der Plan war klar: das Fundament stärken und so schnell wie möglich an die alten Erfolge anknüpfen. „Der Aufstieg war aber kein Muss, so etwas ist nicht planbar“, sagt Berhuber.