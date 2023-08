Nebelberg stürmte ungeschlagen zum Aufstieg

Pünktlich zum 50-Jahr-Jubiläum konnten Nebelbergs Kicker endlich wieder einen Meistertitel bejubeln. Die Mannschaft von Trainer Stefan Eidenberger war in der abgelaufenen Saison nicht zu stoppen und sicherte sich ungeschlagen Platz eins in der 2. Klasse Nord-West. An die letzte Pflichtspiel-Niederlage kann sich auch Nebelbergs Sektionsleiter Hannes Lauss kaum noch erinnern. „Das muss gegen Ende der Vorsaison gewesen sein.“ Es war genau am 4.