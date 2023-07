Die unaufhaltsame Rückkehr der Krenglbacher

Das Ziel zu Saisonbeginn im Herbst 2022 war klar: Der SV Krenglbach wollte nach dem unerwarteten Abstieg so schnell wie möglich wieder in die 1. Klasse zurückkehren. Dank des konstanten Einsatzes der Mannschaft und aller Betreuer gelang das Comeback: Mit sechs Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten Roitham holten die Krenglbacher den Meistertitel in der 2. Klasse Mitte-West und sicherten damit den Aufstieg.