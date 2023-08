Aurolzmünster feiert lang ersehnte Rückkehr

Mit 21 Siegen aus 26 Spielen und nur zwei Niederlagen konnte der TSV Aurolzmünster durch einen 2:0-Sieg gegen die Young Celtics Neuhofen den Meistertitel und damit verbundenen Aufstieg in die 1. Klasse am vorletzten Spieltag feiern. Umso größer war die Erleichterung, da es lange so ausgesehen hatte, als würde es zu einem Auswärts-Showdown bei dem zweitplatzierten Team Pattigham/Pramet im letzten Spiel kommen.