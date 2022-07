"Wir wollen auch in der 1. Klasse vorne mitspielen"

21 Siege in 26 Spielen, 16 Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten – angesichts solcher Zahlen kann man schon von einer perfekten Saison sprechen. "Es war auf jeden Fall eine besondere Saison", sagt Martin Schurm, der gleich in seinem ersten Jahr als Sektionsleiter des SV Lichtenberg den Meistertitel in der 2. Klasse feiern durfte.

Mit einer guten Mischung aus erfahrenen und jungen Spielern rund um Kapitän Thomas Mayr wurde speziell im Herbst (12 Siege und ein Unentschieden) die Basis für den ungefährdeten Aufstieg in die 1. Klasse gelegt.

Und Trainer Daniel Wierstorff hat sich bei seiner ersten Station als Kampfmannschaftstrainer als Glücksgriff für die Lichtenberger erwiesen. "Er hat als Fußball-Fachmann seine Spuren hinterlassen", sagt Schurm. Spieler haben sich weiterentwickelt, wurden wie Josip Gavric zu Leistungsträgern, das Spielsystem war deutlich erkennbar, und viele junge Spieler bekamen ihre Chance.

Die Dominanz über die gesamte Saison war für Schurm nicht zu erwarten. "Ich habe bei meinem Amtsantritt schon gewusst, dass die Mannschaft gut ist, aber wie gut sie war, hat mich dann doch überrascht." Die Meistersaison sei auch dem großen Zusammenhalt des gesamten Teams geschuldet.

Dass neben Trainer Wierstorff auch Thomas Mayr in der neuen Saison in St. Magdalena und damit in der Landesliga aktiv sein wird, sieht Schurm vor allem beim Kapitän und Leistungsträger mit einem weinenden Auge. "Um Thomas ist mir schon leid, er wird schwer zu ersetzen sein." Aber auf große Einkaufstour wird der SV Lichtenberg deshalb nicht gehen.

Mit dem neuen Trainer Gerhard Lindinger soll der Weg, viele junge Spieler an die Kampfmannschaft heranzuführen, weitergegangen werden. So ist in der 1. Klasse das Ziel der Lichtenberger klar definiert. "Wir wollen vorne mitspielen, die Top 5 erreichen." Mit einer neuen Flutlichtanlage, die im Herbst eröffnet wird, wird es künftig auch Meisterschaftsspiele Freitag- oder Samstagabend geben können.