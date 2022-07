So souverän war keine andere Meistermannschaft

Aller guten Dinge waren für die Union Gaspoltshofen drei: Zwei Mal konnte der Klub in der 2. Klasse Mitte-West nur vom Coronavirus gestoppt werden, lag 2020 und 2021 zu den Zeitpunkten der Abbrüche in der Tabelle voran. Im dritten Anlauf gab es kein Halten mehr: In der Vorsaison sicherte sich der Verein aus dem Hausruckviertel souverän den Meistertitel.