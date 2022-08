Kaum ein Verein hat unter den Meisterschaftsabbrüchen so sehr gelitten wie Windischgarsten. Mehr als zwei Jahre lang blieb man ohne Niederlage in der 1. Klasse Ost und musste dennoch wieder bei null beginnen. Der Frust über die Entscheidung des Verbandes, die Liga zweimal in Serie ohne Auf- und Absteiger abzubrechen, war groß. Umso größer ist jetzt die Freude über den Meistertitel und den geglückten Aufstieg in die Bezirksliga Süd.