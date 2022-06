Alter schützt vor Toren nicht: Besonders, wenn einer wie Marius Bogdan im Angriff zum Sturmlauf ansetzt. Der Routinier in den Reihen der Askö Mauthausen feierte in dieser Saison seinen 40. Geburtstag – und krönte sich mit 40 Treffern zum Torschützenkönig der Liga. „Seine Rolle in der Mannschaft ragt weit über seine Torgefährlichkeit hinaus. Er ist eine Führungspersönlichkeit auch abseits des Platzes.