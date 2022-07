i nAller guten Dinge sind drei. Auf diese Weisheit (obwohl sie in diesem Fall zutrifft) hätte der SV Waldzell getrost verzichten können. Zweimal war die von Daniel Hauser trainierte Mannschaft Herbstmeister in der 2. Klasse West, beide Male wurde die Saison aber pandemiebedingt abgebrochen. Doch die Waldzeller haben sich nicht entmutigen lassen, weitergemacht und wurden am Ende – endlich – belohnt.