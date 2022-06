Ein Blau-Weiß-Team ist bereits in der Bundesliga

Das Damen-Team des FC Blau-Weiß Linz, die SPG Kleinmünchen/BW Linz, ist den männlichen Vorbildern bereits einen Schritt voraus: Während die Kicker des Fußball-Zweitligisten in der kommenden Saison den großen Angriff auf den Bundesliga-Aufstieg starten wollen, hat der Frauen-Zweitligist schon einmal vorgelegt: Mit dem Titel in der 2. Frauen-Liga kehrte der Klub in das Oberhaus zurück.