Der zweite Anzug als Fundament für den Erfolg

Die Kicker aus dem Mondseeland spielten in der OÖ-Liga eine beachtliche Rolle – am Ende stand Platz fünf zu Buche. Mindestens genauso beachtlich ist aber auch die Leistung des 1b-Teams gewesen. Die zweite Mannschaft, die von Trainer Helmut Heiml betreut wird, konnte mit dem Meistertitel den erstmaligen Aufstieg in die 1. Klasse fixieren.