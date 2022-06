71 Jahre ist die Union Ostermiething alt – zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte kicken die Meisterhelden des Landesliga-West-Triumphators in der kommenden Saison in der Fußball-OÖ-Liga. Einer, der das Meistergefühl bestens kennt, ist Trainer Robert Berg. Für den 47-jährigen Deutschen war es der bereits siebente Meistertitel in seiner Karriere. Mit den Braunauern stemmte er seine zweite Meisterschale in die Höhe: Im Jahr 2018 führte er den Klub von der Bezirksliga in die Landesliga,