Mit nur zwei Niederlagen aus 26 Spielen war der SV Bögl Hohenzell die überragende Mannschaft der 1. Klasse Mitte-West und konnte schon frühzeitig den viel umjubelten Aufstieg in die Bezirksliga (der dritte in der Vereinsgeschichte) fixieren. Herausragend dabei: Der HSV führt als jüngste Mannschaft der Liga neben der E-24-Tabelle auch die Stammspieler-, Heim- und Auswärtstabelle an – und das sowohl bei der Kampf- als auch der Reservemannschaft.