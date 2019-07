Nach vier Jahren Rückkehr in die Bezirksliga

Die Geschichte soll sich diesmal nicht wiederholen: 2013 stieg die Union Thalheim in die Bezirksliga Süd auf, nach zwei Saisonen war man wieder erstklassig …

In der vergangenen Saison bewies das Team von Trainer Michael Zaiser aber, dass es reif für den Aufstieg ist: Herbstmeister und schlussendlich elf Punkte Vorsprung auf den Zweitplatzierten. Die Bezirksliga-Süd ruft und damit wieder viele Derbys – gegen Pichl, Buchkirchen, Gunskirchen und die SPG Allhaming/Weißkirchen. Dort kicken heuer zwei Thalheimer Nachwuchshoffnungen, die überraschend den Verein verlassen haben: Liam Schmuck und Leo Williams. „Wir haben ihnen offensichtlich zu wenig vermitteln können, dass sie auch weiterhin bei uns eine Chance bekommen“, bedauert der sportliche Leiter Thomas Oelschlägel: „Unsere Aussage, dass es eine Liga höher nicht leichter werden würde, dürfte bei ihnen in die falsche Kehle gekommen sein.“

Erklärtes Ziel in der kommenden Saison: „Wir wollen uns rasch im Mittelfeld konsolidieren und nichts mehr mit dem Abstieg zu tun haben“, sagt Oelschlägel. „Wenn wir uns im vorderen Drittel platzieren, wäre das okay“, ist der stellvertretende Sektionsleiter Thomas Waage optimistischer. Oelschlägel hofft jedenfalls auf weitere Konstanz der Mannschaft: „Unser Trainer hat das Meisterteam über die vergangenen vier Saisonen geformt.“

Zusammenhalt und Teamgeist seien die Stärken des Clubs, ist Waage überzeugt. Dazu zählt auch das Wohlfühlen in der von der jahrelangen Jugendleiterin Marika Steiner geführten Kantine. Dort ist an Donnerstagen auch Trainer Zaiser anzutreffen – zum Spielen, allerdings bei Gesellschafts- und Brettspielen. Daher wird er auch liebevoll „Mr. Ravensburger“ genannt.

Thalheim versucht mit sechs Nachwuchsteams Eigenbauspieler an die Kampfmannschaft her-anzuführen: „Wir haben aber ein Problem: Sobald ein Talent her-aussticht, wird es schwierig es zu halten“, sagt der sportliche Leiter. Oft seien Eltern die treibende Kraft für einen Wechsel zu einen der beiden Regionalliga-Clubs jenseits der Traun.

Wiedersehen beim BauntiCup

Neben Schmuck und William hat nur noch Dino Coralic Thalheim verlassen – er wechselte zum Landesligisten Traun. Damit gibt es heute ein Wiedersehen. Denn im BauntiCup trifft der Aufsteiger auf den Landesligisten aus Linz-Land. Der Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

Die Meisterschaft beginnt am Samstag, 17. August, mit einem Auswärtsspiel; Gegner ist Neuhofen/Krems. Dank treuer Fans wird die Union Thalheim auch im Kremstal lautstark vertreten sein.

Namen und Fakten

Gründungsjahr: 1948

Präsident: Walter Holme

Obmann: Wolfgang Weingartner

Sektionsleiter: Karl Klement

Sportliche Leiter: Karl Klement, Thomas Oelschlägel

Jugendleiter: Andreas Magoc, Christoph Kammerstätter

Kassier: Thomas Moser

Funktionäre: Helmut Aichinger, Gerhard Brunmair, Marc Oelschlägel, Klaus Fabian, Andreas Stockinger, Norbert Mayer, Klaus Mitterhauser, Hermann Knoll

Trainer: Michael Zaiser, Roman Dirisamer.

Kader: Liam Schmuck, Balazs Rugasi, Andre Perstling, Dino Coralic, Georg Hetzmannseder, Bernhard Steiner, Dieter Kiesenebner, Uwe Milich, Benedict Kolb, Osman Karacam, Erich Humer, Enis Mullabazi, Peter Penzen-stadler, Patrick Übleis, Jeton Curri, Daniel Auböck, Dominik Kreuzer.

Artikel von Friedrich Müller Lokalredakteur Wels f.mueller@nachrichten.at