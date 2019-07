Ein Meisterteam in Blond

Das war eine Punktlandung: Erst im letzten Meisterschaftsspiel fixierten die Union-Kicker den Titel, nachdem sie in der Runde davor von Freinberg von der Spitze verdrängt worden waren.

Das junge Team mit Trainer Firset Hadzic und Kapitän Michael Scharinger behielt aber die Nerven. Freinberg spielte zum Finale unentschieden, Natternbach fertigte auswärts Vichtenstein 4:1 ab. Elf Jahre nach dem Aufstieg als Tabellenzweiter sind die Hausruckviertler erneut in der 1. Klasse Nord-West.

Sektionsleiter Stephan Humberger sagt: „Unser erklärtes Ziel ist die Rückkehr in die Bezirksliga, nächste Saison wollen wir uns im oberen Tabellendrittel festigen und uns spielerisch weiterentwickeln.“ Aus dem Meisterkader haben sich Viktor Petakov und Viktor Benedek verabschiedet. Dafür wechselt Demir Hadzic von Altheim nach Natternbach, der OÖ-Liga-erfahrene Edis Nadarevic ist die zweite Neuerwerbung.

Den bislang letzten Meistertitel eroberten die Natternbacher 2000 in der Bezirksliga. Damals färbte Vereinsgründungsmitglied und Frisör Hans Jobst den Spielern die Haare blond. Diesen Brauch behielt heuer Jobsts Sohn und Frisörmeister Christian bei. Zur Meisterfeier kamen die Spieler mit blond gefärbten Haaren.

Nach dem Aufstieg in die Landesliga stürmte der jetzige Meistertrainer Hadzic für Natternbach – aber nur zwei Saisonen lang. Dann begann die sportliche Talfahrt – „auch weil auf die Jugendarbeit vergessen wurde“, wie Humberger weiß. Er lenkt seit 2016 die Geschicke und kann auf der guten Basis seines verstorbenen Vorgängers Manfred Lindner aufbauen.

Neben dem Trainer zählt auch Kapitän Michael Scharinger zu den Stützen, der das Potenzial junger Talente erkennt und sie fördert. „Nach seiner Ausbildung an der Rieder Fußballakademie hat er immer für uns gespielt, uns die Treue gehalten in guten und in schlechten Zeiten“, sagt Humberger. Scharinger sei nie Geld, aber das soziale Gefüge und Freundschaften wichtig gewesen.

Gerade Letzteres zählt zu den Stärken der Natternbacher. „Es gibt kaum einen Verein, bei dem das soziale Umfeld so passt wie bei uns“, ist der Sektionsleiter überzeugt. „Immer wieder fragen auswärtige Spieler an, ob sie für Natternbach einlaufen dürfen. Und umgekehrt halten die jungen Spieler dem Verein die Treue.“

Norbert Gumpinger (l.) mit Kapitän Michael Scharinger Bild: privat

"Nach jedem Training gibt es eine Jause"

Der Erfolg hat bekanntlich viele Väter – das gilt umso mehr für eine Fußball-Meistermannschaft. Einer der „Erfolgsväter“ bei der Union Natternbach heißt Norbert Gumpinger. Der ehemalige Kicker ist Oberhaupt eines Quintetts, das sich um die perfekte kulinarische Versorgung der Sportler kümmert.

„Nach jedem Training gibt es bei uns eine Jause“, freut sich Sektionsleiter Stephan Humberger. Die Spieler bleiben gerne im Sportheim sitzen. „Das stärkt den Mannschaftsgeist und den Zusammenhalt des Teams“, sagt Humberger.

Der Leiter des Peuerbacher Hofer-Lebensmittelmarktes und seine Mitstreiterinnnen ziehen die Fäden, damit sich alle wohlfühlen. Der Sektionsleiter weiß das zu schätzen: „Da steckt enorm viel Arbeit dahinter, das ist eine riesige logistische Aufgabe, die Gumpinger und die vier Damen perfekt meistern.“

Namen und Fakten

Gründungsjahr: 1957

1957 Obmann: Markus Fischbauer

Markus Fischbauer Sektionsleiter: Stephan Humberger

Stephan Humberger Sportliche Leiter: Oliver Obernhumer, Fabian Humberger

Oliver Obernhumer, Fabian Humberger Jugendleiter: Thomas Rainer

Thomas Rainer Kassiere: Michael Kronschläger, Bernd Gierlinger

Michael Kronschläger, Bernd Gierlinger Funktionäre: Norbert Gumpinger, Walter Chacha, Daniel Pichler, Michael Palisa, Thomas Mühlböck, Gerhard Hörmann, Günther Litzlbauer

Norbert Gumpinger, Walter Chacha, Daniel Pichler, Michael Palisa, Thomas Mühlböck, Gerhard Hörmann, Günther Litzlbauer Trainer: Firset Hadzic und Manfred Pichler

Firset Hadzic und Manfred Pichler Kader: Michael Scharinger, David Mayr-Pranzeneder, Manuel und Dominik Pichler, Florian und Fabian Starkl, Davorin Kablar, Maximilian Schmidbauer, Jakob Oberauer, Jürgen Hutsteiner, Christof Fuchs, Christoph Mayrhofer, Thomas Beham, Florian Jobst, Viktor Petakov, Viktor Benedek, Moritz Rabeder, Manuel Schlagintweit, Michael Sippl, Florian Litzlbauer

Artikel von Friedrich Müller Lokalredakteur Wels f.mueller@nachrichten.at